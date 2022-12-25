الأزهر ينظم برامج تدريبية لوعاظه في مجال الطب البيطرى

كتب لؤى على

انطلقت اليوم فعاليات دورة « الأبعاد الشرعية والطبية للعلوم البيطرية » التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية ل تدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، لوعاظ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، ومديرية الطب البيطري بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف البرامج التأهيلية للوعاظ والواعظات والدعاة بما ينعكس على تحقيق دور الأزهر ورسالته الخالدة.

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إن الدورة تستهدف إعداد واعظ قادر على نشر رسالة الإسلام الوسطيّة، ولديه الإلمام بالثقافة الشرعية والصحية في مجال الطب البيطري؛ بحيثُ يسهم الوعّاظ في تشكيل وعي الجماهير بالحلول العملية في الأمراض الناتجة عن علاقة الحيوان بالإنسان في المجتمع.

وأضاف أن الدورة تحتوي على الكثير من المحاور المتعلقة بالأحكام الفقهية المعاصرة المرتبطة بالطب البيطري، والضوابط البيطرية المرتبطة باقتناء الطيور والحيوانات للغذاء وللزينة، والمنظور البيطري للحيوان محرم الأكل، والمنظور البيطري لتزكية الحيوان، وغيرها من المحاور والموضوعات التي تؤكد استراتيجية الأزهر واهتمامه المستمر بالجانب التدريبي والتأهيلي للسادة الوعاظ، باعتبار هذه البرامج التدريبية من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة الوطن والمجتمع.

وكان قد أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم وبالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية بدء فعاليات برنامج المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية؛ وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها الأزهر للطلاب الوافدين في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، واهتمامه بدعم المستوى العلمي للطلاب الوافدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم لتيسير العملية التعليمية.

وقال د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه المراجعات العلمية التي تُقدم للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات في مختلف المواد الدراسية لكليات جامعة الأزهر؛ يشارك فيها أساتذة تلك المواد من كليات الجامعة ذاتها، لشرح بعض النقاط التي لم يتمكن الطلاب من فهمها أثناء المحاضرات في الكليات، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد الدراسية ودعمًا لمستوياتهم العلمية، وحثّهم على التفوق والتميز الدراسي، حتى يكونوا خير سفراء متميزين للأزهر الشريف.

أوضح الأمين العام أن تلك الفعاليات المتنوعة التي تنظمها قطاعات الأزهر الشريف للطلاب الوافدين تأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف لحمايتهم من أية محاولات لاستقطابهم، ولمساعدتهم في الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التي تشكل العقلية العلمية لهم.