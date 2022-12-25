اعرف طرق الوقاية من الحوادث أعلى المحاور والطرق بعد سقوط اﻷمطار

أكدت اﻹدارة العامة للمرور، على اتباع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث، بعد سقوط اﻷمطار على الطرق، ومنها:
-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
-تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الإلتزام بالسرعات المقررة لها و استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.
-عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.
-استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.
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