اعتماد وحدة طب أسرة الضمان بالأقصر وفق معايير منظمة الإسكوا العالمية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد وحدة صحة أسرة الضمان، التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، وذلك بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

ونجاح الوحدة في الوصول إلى درجة الاعتماد يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة بما يطابق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وبما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية، فيما تم تقديم أكثر من 61 ألف خدمة رعاية أولية بوحدة طب أسرة «الضمان» لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، تشمل خدمات "طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، الفحص الشامل، متابعة الحمل، الصيدلية، المعمل"، وذلك بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، حيث تخدم الوحدة أكثر من 20 ألف فرد من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر .

وثمَّن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جهود كتيبة العمل بوحدة طب أسرة «الضمان» بالأقصر، معربًا عن فخره بجهود كافة العاملين بالوحدة من أطقم طبية وإدارية، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز.

وبعد اعتماد «وحدة طب أسرة الضمان» يكون بلغ إجمالي المنشآت الطبية التابعة للهيئة والتي تم اعتمادها وفقًا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، 50 منشأة طبية، وذلك بأربع محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وهم «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، وهو ما يدلل على جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.