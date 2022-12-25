اليوم السابع
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إنشاء طابقين وتشغيل 48 ماكينة لعلاج 144 مريضا يوميا بمستشفى كفر صقر بالشرقية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:00 ص
إنشاء طابقين وتشغيل 48 ماكينة لعلاج 144 مريضا يوميا بمستشفى كفر صقر بالشرقية قسم الغسيل الكلوى
فريق المحافظات

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أنشأت لجنة من أهالي الخير بمركز كفر صقر محافظة الشرقية، مبنى يتحمل 6 أدوار داخل مستشفى كفر صقر المركزى، تم الانتهاء من طابقين منه وتشطيبهما بكافة التجهيزات والأثاث وتشغيل 48 ماكينة غسيل كلوي 3 شيفتات يوميا يستعبون 144 مريض يوميا وجارى استكمال طوابق المبنى لعمل حضانة اطفال وقسم للجهاز الهضمى والمناظير كل هذا بالجهود الذاتية من تبرعات أهل الخير.

 

" اليوم السابع " التقى أعضاء لجنة الخير

وقال المهندس متولى بشناق أحد أعضاء لجنة الخير بكفر صقر محافظة الشرقية إن اللجنة عبارة عن 15 فاعل خير تجمعنا  فى عام 2020 بعدما علم مجموعة منا أن مستشفى سنجها للحميات بمركز كفر صقر يحتاج إلى تنك اكسجين وكان فيروس كورونا فى اشد ذروته وقتها، وقتها قمت أنا ومن معى بتبنى الموضوع وتجمع معى آخرين وصل عددنا إلى 15 فاعل خير واطلقنا على أنفسنا " لجنة الخير".

 

وتابع: بفضل الله قمنا بشراء تنك الأكسجين حجم 6 آلاف لتر سائل وتم تشغيله فى سرعة فائقة وبعدها بدأت تبرعات أهل الخير وإنشاء وحدة إسعاف كاملة بمستشفى الحميات بسنجها.

 

واستمر دعم أهل الخير لنا

لاستكمال ما ينقص بمستشفى كفر صقر المركزى ومستشفى سنجها الحميات  التابع للمركز.

 

وبفضل الله تم تأسيس مبنى على مساحة 450 متر  ليتحمل 6 طوابق والحمد لله بدأنا وحتى الآن استطعنا بفضل الله من الانتهاء من طابقين وتم تشطيبهم مبانى وتجهيز كل ما يلزم لمرضى الغسيل الكلوى من أسرة وكراسى ومراتب وخلافه بتكلفة بلغت 8 مليون جنيه تم تشغيل 48 ماكينة بالطابقين.

 

وأضاف المهندس المهندس محمد شعيشع المسئول عن الانشاء، أن المتر يكلف أكثر من 3500 جنيه وأن المبنى سيكلف أكثر من 12 مليون جنيه وسيتم تشطيبه وتسليمه للمستشفى جاهز للخدمة ، مضيفا أن المبنى من المتوقع أن يستقبل 300 مريض يوم بعد يوم، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل قسم خاص بمرضى الباطنة  والكبد بالإضافة لإنشاء قسم لحضانات الاطفال لافتا أنه تم التبرع باسانسير مخصص للمرضى تم تركيبه حتى يتمكن المرضى من الصعود والنزول دون معاناة.

احد افراد لجنة الخير
احد افراد لجنة الخير

 

احدى ماكينات القسم
احدى ماكينات القسم

 

داخل القسم
داخل القسم

 

قسم الغسيل الكلوى
قسم الغسيل الكلوى

 


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