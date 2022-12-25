إزاى تختار شقتك ومقدم الحجز والمدينة بعد طرح 22 ألف وحدة × 14 خطوة

كتب ـ أحمد حسن

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقراءه، نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز وحدة سكنية فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، و التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ، ومن المقرر فتح باب الحجز لها خلال الفترة المقبلة.

ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 مترا.

ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز.

رابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

خامسا: التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com".

سادسا: سيتم الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز ومواقع الحجز والأسعار خلال أيام.

سابعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع:

1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 مترا.

2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر 11 مدينة وهى:

- أكتوبر الجديدة

- القاهرة الجديدة

- العبور الجديدة

- حدائق أكتوبر

- المنيا الجديدة

- الشروق

- المنصورة الجديدة

- دمياط الجديدة

- غرب قنا

- ناصر "غرب أسيوط"

- العلمين الجديدة".

ثامنا: مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى ويشمل 1971 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2.

تاسعا: المدن التى يتضمنها مشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلى 4 مدن جديدة وهى:

- رشيد الجديدة

- المنصورة الجديدة

- دمياط الجديدة

- العلمين الجديدة.

عاشرا: مشروع دار مصر ويتضمن 512 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى :

- 15 مايو – العبور

- دمياط الجديدة

- برج العرب الجديدة.

ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2.

ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى:

- 6 أكتوبر

- الشيخ زايد

- دمياط الجديدة

- القاهرة الجديدة

- ملوى الجديدة

- المنصورة الجديدة.

رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.