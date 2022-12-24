نقيب التمريض تشارك فى المؤتمر الدولى الأول بالبحرين بمشاركة دول عربية وأجنبية

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى المؤتمر الدولى الأول للتمريض والقبالة، التى نظمته جمعية التمريض البحرينية، خلال الفترة من 20 ل 24 ديسمبر الجارى، حيث تناول المؤتمر كافة قضايا المهنة والتحديات التى تواجهها وسبل تطوير مهنة التمريض فى الوطن العربى.

شارك فى المؤتمر عددًأ من ممثلى التمريض فى الدول العربية على رأسها مصر والأردن والسعودية والكويت، وبمشاركة ممثلى عددا من الدول الأجنبية من بينها أمريكا وكندا والهند.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، أن مصر شاركت فى إدارة المحاضرات وجلسات الحوار المنعقدة بالمؤتمر والتى تناولت عدة موضوعات أبرزها؛ أهمية القبالة ودور القابلات في رفع معدل الولادات الطبيعية وخفض القيصريات، دور التمريض في الحد من العدوي داخل المؤسسات الصحية، دور التمريض في القيادة ووضع الاستراتيجيات، دور التمريض أثناء مواجهة جائحة كورونا، التمريض وضغوط العمل، التمريض ورعاية مرضي الكلي، التمريض والتغذية السليمة لمنع السمنة، التمريض والتكنولوجيا الرقمية.

وأشارت إلى أنه على هامش المؤتمر تم تكريم قيادات التمريض البحريني وعلى رأسهم الدكتورة لينا خنجى عميد كلية التمريض البحرينية والدكتورة جميلة مخيمر رئيس الجمعية التمريض والقبالة البحرينية، ودكتورة نعمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فريدة الدراغي ممثل مكتب الاقليمي بمنظمة الصحة العالمية الاسبق ورئيس جمعية التمريض والقبالة البحرينية الاسبق.