مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 20 طبيبا جامعيا لتقديم خدمات مجانية للمرضى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء، 20 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى .

وأعلن المستشفى فى بيان، بأسماء الأطباء القادمون وفق بروتوكول مستشفى بئر العبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة) من 24/12/2022 حتى 30/12/2022 .

ووفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الأربعة يتم أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات، لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد التخصصى .

وأوضح البيان، أن الـ20 طبيبا يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير .

وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة أطباء جامعيين أسبوعيا .

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.

كما أعلن مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس الامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، يتم فتح العيادات الخارجية بمستشفى بئر العبد التخصصي، للعمل فى الفترة المسائية من الساعة 4.30 مساءا إلى الساعة 6.30 مساء.

وسبق وشهد مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء قيام فريق طبى برئاسة الدكتور محمد سلامه حمدى مدرس واستشارى جراحة العظام و جراحات المفاصل والعمود الفقري والمناظير بالقصر العيني جامعة القاهرة و رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بئر العبد التخصصي، الدكتور بدر على مدرس و إستشارى جراحة العظام القصر العينى جامعة القاهرةـ والدكتور محمود الوكيل مدرس التخدير بالقصر العيني جامعة القاهرة، ودكتور محمد العدوى إستشارى جراحة العظام بمستشفى بئر العبد التخصصي ، محمد سعد عمارة فنى اشعة بمستشفى بئر العبد التخصصي، بإجراء جراحة دقيقة و معقدة بمفصل الكاحل لمريضة تعانى من كسر مهمل بمفصل الكاحل لمدة أربعة أشهر فى وضع غير مردود حيث تم عمل رد مفتوح وإصلاح للأربطة و تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير وخطاف جراحة وخيوط شديدة الصلابة .