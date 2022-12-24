مزارع الأقصر تستعد لموسم حصاد البرتقال معشوقة الطقس البارد بالمنازل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد أصحاب المزارع بمدن محافظة الأقصر، خلال تلك الأيام لانطلاق موسم حصاد البرتقال الشتوى فاكهة الشتاء الشهيرة التى لا تخلو من المنازل طوال أيام البرودة والطقس المتقلب للعلاج من البرد والحصول على كميات من فيتامين سى وغيرها من الفوائد، حيث بدأ أصحاب المزارع فى التجهيز للموسم الجديد لحصاد البرتقال الشتوى.

وفى هذا الصدد قال المزارع أحمد عبد الحميد مهندس زراعى من أبناء مدينة إسنا جنوب الأقصر، أن بشائر موسم البرتقال الشتوى بدأت فى الظهور على الأشجار، حيث يقوم حاليًا عدد من أصحاب المزارع بالحصاد والتجهيز لحصاد أشجار ثمار البرتقال، موضحًا أن شهر ديسمبر هو شهر بداية موسم حصاد البرتقال فى مصر، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مصدرة للبرتقال فى العالم حيث تصدر 80% من إنتاجها بمتوسط تصدير مليون ونصف طن سنويًا، وتعد روسيا من أكبر الدول التى تستورد برتقال من مصر بنسبة تصل إلى 20% من إنتاج مصر للبرتقال سنويًا، وبعدها المملكة العربية السعودية التى تستورد ما يقرب من 10% من الإنتاج.

وكان قد انطلق أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من مواسم الفاكهة التى تطرح فى فصل الشتاء، حيث أن الكنتالوب من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوى على فيتامين "أ وج"، ويعتبر مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى جنوب الأقصر.

وتعتبر مواعيد الزراعة المناسبة للكنتالوب حسبما يقول المزارع عثمان العريان ابن إسنا، أنه يزرع فى عروتين إحداهما عروة صيفية فى شهر فبراير ومارس ويعطى المحصول فى( أبريل ومايو)، وعروة نيلية فى شهر( أغسطس وسبتمبر) فى الوجه القبلى ويعطى المحصول فى شهر أكتوبر، ويتم أيضًا زراعته تحت الأنفاق فى (ديسمبر ويناير) ويعطى المحصول فى شهر مارس، حيث أنه يزرع الكنتالوب فى الأراضى الرملية والجيرية والتى تحتوى على نسبة من الجير وأنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء والصفراء الثقيلة، ومن أصنافه الفرنساوى والهجين.

وأضاف عثمان العريان لـ"اليوم السابع"، أنه فى بداية زراعة الكنتالوب يتم حرث الأرض مرتين أو ثلاثة متعامدات، ويتم تسوية الأرض بالزحافة وتخطيط الأرض بالخطاط العميق بعرض 125 لـ150 سم، ويتم عقب ذلك تحضير الأسمدة الآتية وخلطها جيدًا تمهيدًا لوضعها فى بطن الخط، وهى: من20-30م3 سماد عضوى متحلل أو15-20م3 سماد بلدى +10م3 سماد كتكوت ويخلط معًا، بجانب 50 كجم سلفات نشادر، و100كجم سلفات بوتاسيوم، و50-100كجم كبريت زراعى، و150-200 كجم سوبر فوسفات، حيث تخلط هذه الأسمدة الكيميائية مع بعضها وتقلب جيدًا مع السماد البلدى ثم توزع فى باطن الخطوط ثم يمشط عليها لتغطيته بالتربة، ويتم رى الأرض رية غزيرة تمهيدًا لزراعة الأرض بالطريقة الخضير(الحراثى) وتترك حتى تستحرث ثم الزراعة.