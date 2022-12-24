محافظ الإسكندرية يشدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال أعياد الميلاد المجيد

الإسكندرية جاكلين منير

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإخوة المسيحيين الذين يحتفلون بأعياد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربى مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الذى تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان، داعياً الله أن تعود هذه الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

تتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام ومنذ يوم الأربعاء الماضى، لمنخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط ويؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السيئ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة، امطارا خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة على فترات متقطعة زادت شدتها على مناطق غرب الاسكندرية العامرية والدخيله وك21، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة، يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.