عامل وصديقه يكشفان كيف سرقا ماكينة شحن إلكتروني من مكتبة في حلوان

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل وعاطل تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة ماكينة شحن إلكتروني من مكتبة في حلوان، بكواليس السرقة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فذكر العامل أنه قرر سرقة ماكينة الشحن الإلكتروني الخاصة بالمكتبة، بمشاركة المتهم الثاني، خاصة أنه يعلم بشحنها بمبالغ مالية كبيرة.

أضاف المتهم أنه خلال عمله بالمكتبة، استولى على الماكينة، ثم حول مبلغ مالي منها، لهاتف المتهم الثاني، تمهيدا لتقسيمه بينهما.

واعترف المتهم بالتخلص من الماكينة في مصرف مائي، كما اعترف المتهم الثاني أن دوره اقتصر على استخدام صديقه المتهم الأول، لمحفظته الإلكترونية، لتحويل المبلغ المالي له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتبة - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة ماكينة شحن إلكترونى من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجارى بدائرة القسم ، وتحويل مبلغ مالى منها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (عامل بذات المكتبة محل البلاغ - وآخر "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمكتبة المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكترونى الخاصة بالمكتبة، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليهم عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية، وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثانى، وحول مبلغا ماليا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد المصارف بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.