ضبط 5 أطنان صابون سائل و5 أطنان كلور بدون بيانات في مركز السنطة بالغربية

الغربيـة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية محمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية قامت الحملة المكبرة بالمرور بمركز السنطة اسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع منظفات صناعية لحيازته 5000 لتر صابون سائل و5000 لتر كلور غير مدون عليها أى بيانات تجارية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

حرزت المضبوطات على ذمة المحاضر وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات، كما تم تشكيل حملة تموينية للمرور على مركز قطور تحت إشراف المهندس محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من مفتشى إدارة وليد بدر وطارق شعيب والسيد حوالة لتفقد الحالة التموينية للمخابز البلدية بمركز قطور أسفرت تحرير 8 محاضر إثبات حالة نقص وزن ما بين الشريحة الأولى والثانية وتحرير محضرين إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضر اثبات حالة لعدم وجود قائمة التشغيل كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين تم التأشير بالمخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات المستحقة.