ضبط سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين فى منطقة عابدين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط سيدتين بالقاهرة لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سيدتين حضرتا لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتى مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وأثناء ذلك غافلاها وسرقتا (مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية) من داخل الحقيبة الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، على النحو المشار إليه، كما أضافتا بارتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب، وأقرتا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية- مقيم بدائرة قسم المرج)، تم ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى حصيلة بيع المشغولات الذهبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.