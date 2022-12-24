صرف الإسكندرية: غدا الأحد أمطار غزيرة تضرب المحافظة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة غدا الأحد 25 ديسمبر 2022 أمطار متوسطة الشدة تغزر خلال فترة الفجر، ثم تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدث 60% تقريبا مع استمرار تمركز سيارات وبدالات الشركة بالإمكان الساخنة.

وأضافت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار، وتمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، والتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس أولا بأول.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.