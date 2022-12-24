"شريف محيى الدين" يقود أولى حفلات أوركسترا بالإسكندرية وسط أجواء الكريسماس

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين فى ليلة فنية متميزة،حيث قدمت الفرقة باقة مختارة من أعمال عصر الباروك بالإضافة إلى مجموعة من أغانى أعياد الميلاد المجيد قدمتها السوبرانو جاكلين رفيق والتى خطفت أنظار الجمهور الذى جاء خصيصا للاحتفال بالكريسماس والاستمتاع بالألحان والأغانى الكلاسيكية منها سانتا كلوز قادم إلى المدينة، سأكون فى البيت من أجل الكريسماس، أستمتع بالقليل من الكريسماس وغيرها

وقد قام بقيادة حفل اليوم المايسترو شريف محى الدين للمرة الأولى بعد أن أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، قرارا بتولى منصب مدير عام أوبرا الإسكندرية ودمنهور باعتباره قائدا للأوركسترا ومؤلف موسيقى، له العديد من الأعمال الموسيقية والأوبرا التى عزفتها مجموعة من فرق الأوركسترا فى الخارج، حيث بدأ دراسته الموسيقية فى سن الرابعة عشر فى كونسرفتوار القاهرة بدراسة (الكورنو)، كما درس التأليف الموسيقى على يد المبدع (جمال عبدالرحيم) المؤلف الموسيقى المصرى القومى المعاصر.

، ثم عُيِّن معيدًا بقسم الموسيقى، وحصل على درجة الماجستير من مدرسة الموسيقى فى باريس عام 1995 تحت إشراف المايسترو دومينيك رويتس، ثم حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون فى التحليل الموسيقى.

و حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف الموسيقى. كما فاز بجائزة التفوق فى الفنون الممنوحة من الدولة المصرية فى يونيو 2021.

وقد أعدت دار الأوبرا المصرية برنامجاً من العروض المتميزة على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور للاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد والعام الجديد،وسوف يعاد الحفل فى الثامنة من مساء غدا الأحد على مسرح أوبرا دمنهور.