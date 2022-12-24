زعيم الأقلية فى "الشيوخ": نفوذ ترامب السياسى يتضاءل بين الجمهوريين

كتبت رباب فتحى

قال ميتش ماكونيل، الجمهورى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكى، إن القوة السياسية للرئيس السابق دونالد ترامب "تتضاءل" بعد الأداء الباهت للمرشحين الذين أيدهم في انتخابات التجديد النصفي، وتعهد بإيجاد مرشحين "ذوي جودة" في سباقات مجلس الشيوخ في عام 2024.

وقال ماكونيل في مقابلة مع شبكة NBC "إن بي سي نيوز": "أعتقد أن النفوذ السياسي للرئيس السابق قد تضاءل."

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه على الرغم من التوقعات بحدوث "موجة حمراء" في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فقد الجمهوريين مكاسبهم في مجلس الشيوخ وتمكنوا فقط من تأمين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وألقى الكثير في الحزب الجمهوري باللوم على ترامب والمرشحين اليمينيين المتطرفين الذين دعمهم.

وقال ماكونيل للشبكة :فقدنا الدعم الذي كنا بحاجة إليه بين المستقلين والجمهوريين المعتدلين، والذي يتعلق في المقام الأول بوجهة نظرهم عنا كحزب - إلى حد كبير من الرئيس السابق - بأننا كنا بغيضين ونميل إلى الفوضى.

وتابع: "والغريب، على الرغم من أن تلك المجموعة الفرعية من الناخبين لم توافق على الرئيس بايدن، لم تكن لديهم ثقة كافية بنا في عدة حالات لمنحنا الأغلبية التي نحتاجها".

وأعرب ماكونيل في البداية عن مخاوفه في أغسطس بشأن فرص الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى قضية "جودة المرشح" في إشارة واضحة إلى المرشحين المتطرفين الذين أيدهم ترامب.

حذر ماكونيل في حدث أقيم في ولايته كنتاكي في منتصف أغسطس: "أعتقد أنه من المحتمل أن ينقلب مجلس النواب أكثر من مجلس الشيوخ، سباقات مجلس الشيوخ مختلفة فقط - فهي على مستوى الولاية، جودة المرشح لها علاقة كبيرة بالنتيجة ".