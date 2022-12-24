رئيس مدينة طور سيناء يشهد نهائى سباق الهجن بطور سيناء.. صور

شهد المحاسب مبروك الغمرينى، رئيس مدينة طورسيناء والمحاسب فوزى همام، مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن، ختام سباق الهجن بمدينة طور سيناء، ونائب عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بحضور يحى بدر، رئيس نادى الهجن بطور سيناء ومشايخ وعواقل البدو جنوب سيناء، وتحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.

وأكد مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء بضرورة متابعة كافة الفاعليات الرياضية، وقال يحيى بدر رئيس نادى الهجن بطور سيناء فى تصريحات له أن سباق الطور السنوى هو تمهيد للسباق العالمى الذى سيجرى فى مضمار شرم الشيخ والمقرر إقامته فى يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واشار رئيس نادى الهجن إلى أن مضمار طور سيناء يبلغ طوله 5 كيلو مترات وعرضه 30 مترًا، وأنه أنشئ على مساحة 2 كيلو متر مربع فى المنطقة الصناعية بطور سيناء.

وأضاف بدر بدر شارك اليوم السبت فاعليات نهائى مهرجان الهجن والذى أقيم بمضمار الهجن بطور سيناء بمشاركة 5 محافظات حدودية وهى جنوب سيناء وشمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والسويس بعدد 170 جمل بمنطقة سهل القاع بطور سيناء.