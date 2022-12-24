تفاصيل نجاح 8 منشآت صحية بالأقصر فى معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليا

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت 8 منشآت صحية تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وهم وحدات طب أسرة "المريس، البعيرات، نجع البركة، الزناقطة، البغدادى، الشيخ موسى، نجع الخطباء، منشية النوبة"، في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دولياً.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، أنه تخدم وحدة طب أسرة "المريس" 24.580 ألف فرد بواقع 7354 أسرة ، كما تم إجراء أكثر من 30.285 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت مايُقرب من 100.5 ألف خدمة طبية حتى الآن، وتخدم وحدة صحة أسرة "البعيرات" 21.800 ألف فرد بواقع 5267 أسرة، وتم إجراء 22.100 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 66.300 ألف خدمة طبية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة "نجع البركة" حوالي 11.880 ألف فرد بواقع 2578 أسرة، وتم إجراء 12.590 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 46.700 ألف خدمة صحية حتى الآن.

كما تخدم وحدة طب أسرة "الزناقطة" حوالى 8.950 ألف فرد بواقع 2288 أسرة، وتم إجراء 9.200 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 39.830 ألف خدمة صحية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة "البغدادي" 27.990 ألف فرد بواقع 7757 أسرة، وتم إجراء 30.240 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 73.250 ألف خدمة صحية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة «الشيخ موسى» حوالى 26.340 ألف فرد بواقع 6384 أسرة، وتم إجراء 26.100 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 85.800 ألف خدمة صحية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة "منشية النوبة" 6.880 ألف فرد بواقع 1985 أسرة، وتم إجراء 7.160 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت 39.750 ألف خدمة صحية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة "نجع الخطباء" حوالى 27.180 ألف فرد بواقع 7625 أسرة، وتم إجراء 21.620 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 44.256 ألف خدمة طبية حتى الآن.

وتقدم وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كافة خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، منهم طب الأسرة، تنظيم الأسرة، عيادة الأسنان ، الصيدلية، المعمل، الفحص الشامل، التطعيمات، فيما يُعد نجاح تسجيل المنشآت ضمانة لتقديم خدمات صحية ذات جودة لإرضاء منتفعي المنظومة الجديدة، كما تحرص هيئة الرعاية الصحية دائمًا على استمرارية رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآتها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان وصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR 2021 والمعترف بها من الإسكوا العالمية.