تعرف على إرشادات محافظة المنيا للمواطنين خلال فصا الشتاء

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا عن عدد من الإرشادات للمواطنين خلال فصل الشتاء وسقوط الأمطار وحدوث البرق حفاظا على أرواحهم، وينشر "اليوم السابع" تلك الإرشادات فى عدد من المعلومات.

1- عدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية خلال حدوث البرق

2- عدم البقاء فى الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق

3- توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول المطر

4- الابتعاد عن أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء

5- الابتعاد عن أسطح المنازل والبلكونات أثناء حركة الرياح وسقوط المطر.

6- تجنب التواجد أسفل الأشجار أثناء الرياح.

7- خط الشكاوى الخط الساخن 114

8- بوابة الشكاوى الحكومية 16528

9- إجراءات عاجلة للطقس المتغير ومنها انتشار فرق مرورية بمداخل ومخارج الطرق السريعة، لتقليل السرعات فى ظل انتشار موجة الطقس المتغير

10- وضع علامات ولوحات تحذيرية للحفاظ على ارواح المواطنين

11- تطهير مخرات السيول وعددها 34 مخر سيل، من مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا، شرق النيل.

وشهدت مراكز شمال المنيا أمطارا متوسطة ورياحا باردة فى ظل انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية الكبرى، و11 درجة مئوية الصغرى.