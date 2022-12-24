اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 428 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:58 ص
تحرير 428 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة غلق المحلات- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 428 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
 
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن معدلات خفض الإنارة فى المحافظات وصلت إلى ما يقرب من 32% لـ 39%، وذلك استجابة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين والأندية.
 
وحول تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم، لفت قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تحرير نحو 91 ألف مخالفة للمحال والمطاعم والمقاهى المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية، حيث تم تحرير 12122 مخالفة لمحل تجارى، و7459 مخالفة لأسواق، و1571 مخالفة للمطاعم، و2234 للمقاهى، و634 للورش، بالإضافة لأكثر من 66 ألف مخالفة للأنشطة الأخرى.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع الإجراءات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية ، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافة المسئولين فى جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

 


قرار الغلق

تنفيذ قرار غلق المحلات

أخبار الحوادث

ترشيد الكهرباء

غلق المحلات

قرار غلق المحلات



الموضوعات المتعلقة

تحرير 40 محضر إشغال طريق وتحرير مخالفات لقرار غلق المحال التجارية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:44 م

الجمعة أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم.. غلق المحال 10 مساءً وزيادة ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.. و"التنمية المحلية" توجه المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق المواعيد بكل حسم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:26 م

التنمية المحلية: 39% نسبة خفض الكهرباء و91 ألف مخالفة مواعيد غلق المحال

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:32 ص

%59 من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة مخالفى مواعيد غلق المحلات

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة