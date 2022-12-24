تحرير 428 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن معدلات خفض الإنارة فى المحافظات وصلت إلى ما يقرب من 32% لـ 39%، وذلك استجابة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين والأندية.

وحول تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم، لفت قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تحرير نحو 91 ألف مخالفة للمحال والمطاعم والمقاهى المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية، حيث تم تحرير 12122 مخالفة لمحل تجارى، و7459 مخالفة لأسواق، و1571 مخالفة للمطاعم، و2234 للمقاهى، و634 للورش، بالإضافة لأكثر من 66 ألف مخالفة للأنشطة الأخرى.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع الإجراءات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى بجميع الوحدات المحلية ، لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة وفى التوقيتات المحددة لها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة مع المتابعة المستمرة من قبل كافة المسئولين فى جميع المواقع الحكومية بالمحافظات لتنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أعمال سرقة للتيار الكهربائى بالتعاون بين الأجهزة المعنية.