بني سويف تستقبل فوجا سياحيا من دول عربية وأوروبية وأسيوية.. صور

استقبلت محافظة بنى سويف، فوجا سياحيا من دول عربية وأسيوية وأوروبية فى زيارة لمعالم المحافظة الأثرية والتاريخية والطبيعية، ضمن خطة المحافظة لتنشيط القطاع السياحى، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشارت رانيا عزت مدير السياحة إلى تكليفات المحافظ للإدارة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية بالمحافظة، للإعداد والإشراف على تنظيم برنامج سياجى للفوج الذى ضم جنسيات عربية وأوربية وأسيوية، والذى تضمن العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية.

بدأ برنامج لزيرة باستقبال الفوج بواحدة هرم ميدوم لتناول وجبة الإفطار والمشروبات، علاوة على تفقد معرض منتجات قرية أبو النور القريبة من المنطقة الأثرية، وتضمنت منتجات ومعروضات يدوية ومشغولات من خامات البيئة المحلية، والتى حازت على إعجاب الزائرين.

عقب ذلك توجه الفوج لزيارة هرم ميدوم، حيث استمع لعرض موجز عن القيمة التاريخية والأثرية الكبيرة للهرم الذى يعتبر ثانى أقدم هرم مدرج فى العالم وقد بناه الأمير "حونى" واستكمله "سنفرو" ويرجع للأسرة الرابعة وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، ويحيط به معابد جنائزية ومقابر خاصة بأمراء الدولة فى ذلك العصر.

واستكملت فقرات البرنامج بزيارة هرم اللاهون ثم تم التوجه لزيارة دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير الحمام بناصر الذى يمثل أحد أهم المزارات القطبية بمحافظة بنى سويف ـ علاوة على زيارة مسجدى الغمراوى والسيدة حورية واختتمت الجولة برحلة نيلية وتناول وجبة الغداء بأحد المطاعم ع كورنيش النيل.

حيث أعرب أعضاء الفوج عن استمتاعهم بالرحلة، لما تمتلكه بنى سويف من جمال الطبيعة وأجواء معتدلة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإقليم، وتكليفاته للأجهزة التنفيذية والمختصين، لتوفير كافة التسهيلات للزيارة، بما يسهم فى إعطاء صورة إيجابية عن السياحة بالمحافظة، مؤكدين نيتهم لتكرار الزيارة فى قادم الأيام.

كان فى استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من: رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، حمادة راضى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، هبه السيد وكيل الإدارة العامة للسياحة، محمد فتحى مدير الرحلات بالإدارة، وبعض التنفيذيين من مسؤولى الوحدات المحلية بالواسطى وناصر وبنى سويف.