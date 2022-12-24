بالمساحة والأرقام.. اعرف إزاى تختار شقتك ومقدم الحجز والمدينة "إنفوجراف"

كتب أحمد حسن

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع، نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز وحدة سكنية فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان ومن المقرر فتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة.





أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 22 ألف وحدة سكنية فى أكثر من 12 مدينة جديدة.

ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 متر.

ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز.

رابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

خامسا: التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com".

سادسا: سيتم الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز ومواقع الحجز والأسعار خلال ايام.

سابعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع.



1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 متر.

2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر11 مدينة، وهى:

- أكتوبر الجديدة

- القاهرة الجديدة

- العبور الجديدة

- حدائق أكتوبر

- المنيا الجديدة

- الشروق

- المنصورة الجديدة

- دمياط الجديدة

- غرب قنا

- ناصر "غرب أسيوط"

- العلمين الجديدة"





ثامنا: مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى ويشمل 1971 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2.

تاسعا: المدن التى يتضمنها مشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلى 4 مدن جديدة وهى

- رشيد الجديدة

- المنصورة الجديدة

- دمياط الجديدة

- العلمين الجديدة.

عاشرا: مشروع دار مصر ويتضمن 512 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى :.

- 15 مايو – العبور

- دمياط الجديدة

- برج العرب الجديدة.





ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2.

ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى :.

- 6 أكتوبر

- الشيخ زايد

- دمياط الجديدة

- القاهرة الجديدة

- ملوى الجديدة

- المنصورة الجديدة.

رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.