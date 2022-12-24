"الوقف" بقنا تعلن عن شروط وموعد بدء استقبال حجز عربات الطعام المتنقلة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمال محافظة قنا، عن موعد بدء استقبال طلبات الراغبين في حجز وحدات طعام متنقلة بالمدينة والقري، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وبإشراف عزت قناوي، رئيس المركز.



وقال أحمد عربي، نائب رئيس المركز، لليوم السابع، إن الوحدة المحلية تبدأ في استقبال الطلبات بداية من يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 لومدة 15 يومًا علي أن يتم استيفاء الشروط اللازمة.





وأوضح عربي، أن المستندات المطلوبة هي "صورة بطاقة الرقم القومى سارية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص، شهادة تأدية الخدمة العسكرية، رخصة قيادة سارية للمركبة، شهادة معتمده من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شهادة من التأمينات، شهادة صحية للمرخص له، خطاب من المرور، وتقدم لمكتب نائب رئيس المركز.



وكان قد التقى اللواء أشرف الداودي، في وقت سابق بالمتقدمين الراغبين فى الحصول على "سيارة طعام متنقلة" موضحا أنه تقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا 40 مواطنا للحصول على "سيارة طعام متنقلة"، وجرت الموافقة على 38 انطبقت عليهم الشروط، ووجه المحافظ المتقدمين بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، مؤكدا لهم أنه فى حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا، وذلك بناء على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتى تم تشكيلها برئاسته.

وأضاف الداودي، أنه ستجرى قرعة علنية لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا والتى جرى تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وإدارة مرور قنا، مشيرًا إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هى من الأفكار الرائدة التى لا تتطلب رأس مال كبير.

وأوضح محافظ قنا، أنه من يرغب من المواطنين الذين تم قبول طلبهم للحصول على "سيارة طعام متنقلة" التقدم بطلب الحصول على قرض، لتمويل شراء السيارة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال أحد البنوك، على أن يقوم بالسداد بنظام الأقساط بفائدة بسيطة.

