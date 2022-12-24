ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن الوزارة القول إنه في 22 نوفمبر الماضي، أنقذ خفر السواحل مهاجرين على متن سفينة جنوبي جزيرة كريت، من بينهم 112 طفلاً، وفي 5 ديسمبر الجاري أنقذت مهاجرين من سفينة أخرى في البحر قبالة ميسينيا، من بينهم 35 قاصرًا من أفغانستان.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال الأطفال إلى مرافق تشرف عليها الأمانة الخاصة لحماية القصر غير المصحوبين بذويهم.

وشهدت اليونان، هذا العام ارتفاعاً في عدد الوافدين من المهاجرين واللاجئين، أبحر معظمهم من السواحل التركية القريبة هرباً من الحروب والفقر نحو أوروبا، وغالباً ما تغرق قوارب في هذه المنطقة، مما يتسبب في وفاة اللاجئين.



وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من أكثر الدول استقطاباً للاجئين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبى.

ويسلك المهربون طريق الجنوب، الأطول والأكثر خطورة، في معظم الأحيان، ويغادرون من لبنان بدلاً من تركيا لتجنب الدوريات الأوروبية في بحر إيجة للوصول إلى إيطاليا، بحسب مسؤولين يونانيين.