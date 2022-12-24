الكويت: نحرص على الاسهام في هيئات العمل العربي المشترك

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أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية بدولة الكويت يوسف النجار حرص دولة الكويت على الاسهام في هيئات العمل العربي والاسلامي المشترك لاسيما في مجالات التربية والعلوم والثقافة نظرا لدور هذه المجالات في تحقيق النهضة والتنمية والتكامل.

وطالب النجار- الذي يترأس لجنة الرقابة المالية بمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 للمجلس التنفيذي للمنظمة الجمعة بالرباط بأهمية التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة (ايسيسكو) للنهوض بمجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأضاف أن المجلس التنفيذي اعتمد خلال جلساته عددا من التقارير لاسيما التقرير المالي للمنظمة لعام 2021 بالاضافة الى مجموعة من الوثائق والمقترحات المقدمة سواء من الادارة العامة لمنظمة (ايسيسكو) أو من أعضاء المجلس التتفيذي مشيدا بروح التوافق والمسؤولية التي طبعت أعمال المجلس.

وشاركت دولة الكويت في أعمال الدورة الـ 43 للمجلس التنفيذي لمنظمة (ايسيسكو) التي انطلقت في وقت سابق اليوم بوفد مكون من النجار رئيسا وعضوية كل من الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان والأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة نادية الوزان.