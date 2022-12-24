اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا

السبت، 24 ديسمبر 2022 06:03 م
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال. 
 
كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
 

السيسي

الرئيس السيسي

قانون الأحوال الشخصية

صندوق رعاية الاسرة

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة