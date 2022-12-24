الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد السبت، 24 ديسمبر 2022 05:57 م الرئيس السيسى يتابع أعمال اللجنة كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي قانون الأحوال الشخصية عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يتابع جهود البحث عن البترول والغاز فى البحر المتوسط.. إنفوجراف الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:08 م الرئيس السيسي يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف بمجال الغاز الطبيعى والبترول ويوجه بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.. طارق الملا: أنشطة البحث بالبحرالمتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:59 م الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:25 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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