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الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

السبت، 24 ديسمبر 2022 05:57 م
الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الرئيس السيسى يتابع أعمال اللجنة
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 

السيسي

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