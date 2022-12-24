الرئيس السيسي يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب محمد الجالى

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.