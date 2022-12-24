إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث انقلاب توك توك بالمحلة في الغربية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بمنطقة العلو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بانقلاب توك توك بمنطقة العلو بمدخل مدينة المحلة.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة سوسن يوسف محمد 45 سنة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومريم وسام كامل 15 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ووسام محمد كامل 48 سنة اشتباه كسر بالعضد الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد توفي شاب في العقد الثالث من العمر عقب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى كفر الزيات العام جثة لشاب بعد نقله إثر سقوطه مغشيا عليه بشكل مفاجئ بشارع المقاول ووفاته.

وتبين من الفحص أن المتوفي تعاطى جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.