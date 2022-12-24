إحالة 5 متهمين للجنايات ثبت إيجابية تعاطيهم مخدر الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أحالت النيابة العامة بالإسكندرية كل من " م.ع.ال" و" ع.ض.م" و" ع.ن.م" و" ع.ع.ع" و" ع.م.ع" إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد بس حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان إبراهيم، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، للمحاكمة بجلسة 12يناير لمحاكتهم بتهمه تعاطى المخدرات.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14260 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بنشوب مشاجرة من قبل المتهمون بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه على إثر بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين كل من " م.ع.ال" سايس و" ع.ض.م" سايس و" ع.ن.م" نجار و" ع.ع.ع" صاحب مجيره و" ع.م.ع" صاحب محل خردة، مستخدمين الأسلحة البيضاء والأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مستعرضين القوة والعنف قبل بعضهم البعض، وقبل المواطنين قاطنى المنطقة،

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول،ان سبب حدوث تلك الواقعة بين المتهمين، هو الخلاف على تعاطى المواد المخدرة بمحل الواقعة، وثبت من إجراء تحليل المخدرات للمتهمين تبين إيجابية تعاطى المخدرات من لكلا منهم لجوهر الحشيش المخدر وبالعرض على النيابة بعد أن تبين أن المتهمين احرزوا بقصد التعاطى لجوهر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا وارتكاب المتهمين الجناية المعاقب عليها بالمواد 1/37,2,1 من القانون رقم 182 لسنة 60 والمعدل والقانون الاول والمستبدل بقرار وزارة الصحة والسكان، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.