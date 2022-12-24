أمطار رعدية تضرب عزلة البرج بدمياط.. واستعدادات مكثفة لمواجهة النوات

تشهد مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط الآن، تساقط أمطار مكثفة، وذلك عقب تعرض المدينة إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، فضلا عن تحول مفاجئ فى حالة الطقس، مما قد يؤثر على حركة الصيد ورحلات الصيادين داخل المدينة.

وكانت مدن محافظة دمياط قد شهدت اليوم طقس غير مستقر، مصحوب بسحب كثيفة، وارتفاع فى سرعة الرياح وكذلك منسوب مياه نهر النيل.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا لمناقشة خطة الاستعداد الخاصة بمواجهة نوات الأمطار المحتملة، والتى تضمنت انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشوارع المحافظة، إضافة إلى تزويدها بالفرق الفنية المدربة للتعامل بشكل فورى مع تراكمات مياة الأمطار، كما تضمنت خطة محافظة دمياط للتصدى إلى نوات الأمطار تكثيف حملات تطهير بالوعات مياه تصريف الأمطار، إضافة إلى حملات أخرى لصيانة أعمدة الإنارة.

كما ناقشت محافظ دمياط، خطة مدينة رأس البر للتصدى إلى تغيرات حالة الطقس وحماية المنشآت السياحية التى تقع مباشرة على شواطئ المدينة، وتضمنت تلك الخطة العمل على إنشاء سواتر ترابية لحماية تلك المنشآت ومنع أمواج البحر من الوصول إليها.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على أهمية التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة بشكل دائم على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولًا بأول، كما تم تخصيص ارقام لتلقى شكاوى المواطنين حال وقوع أية طوارئ جراء نوات الأمطار، وذلك للتعامل معها بصورة سريعة.

وعلى صعيد آخر أصدرت هيئة ميناء دمياط بيانا أكد انتظام العمل داخل البوغاز بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية بالمحافظة، وذلك عقب تداول السفن والحاويات بشكل طبيعى على مدار اليوم ليصل إجمالى السفن المتواجدة داخل الميناء اليوم 33 سفينة متنوعة.