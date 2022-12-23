وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يتفقدان تطوير طريق اللواء أحمد عبدالله

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، ولفيف من القيادات التنفيذية، أعمال تطوير طريق أحمد عبدالله بمدينة بورفؤاد والمؤدي إلى معدية شرق بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يتم تطوير طريق اللواء أحمد عبدالله بدءاً من الكوبري السطحي للحرفين في مدينة بورفؤاد حتي معدية شرق بورسعيد، بتكلفة 73 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الطريق يأتي بعرض 25 متر على طول الطريق، مشيراً إلي أن ذلك ضمن التطورات العديدة التى تشهدها محافظة بورسعيد.

وأوضح المحافظ، أن هذا الطريق يؤدي إلى معدية شرق بورسعيد، تلك المنطقة التي تشهد العديد من المشروعات القومية من مزارع سمكية وأرصفة بحرية ومناطق صناعية.

ويخدم طريق اللواء أحمد عبدالله، كل المواطنين والتجار والعاملين المنتقلين من وسط مدينة بورفؤاد شرق بورسعيد إلى المنطقة التي تشمل على المشروعات القومية.

وعلي هامش زيارته، التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بأئمة مساجد بورسعيد، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى ال 66 لعيد النصر، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد .

وأكد " وزير الأوقاف "، خلال كلمته على الدور المهم لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية ، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى كافة الاتجاهات ، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية ، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.