هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الشحن والأغذية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، يليه قطاع البنوك بنسبة 4.3%، وهبط قطاعى العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.2%، 4.1%، على التوالى، وانخفض قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%.

كما تراجع قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.8%، 2.3%، 2%، على التوالى، ثم قطاعى الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالى، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، فيما ارتفع قطاعى خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، 1%، على التوالى.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، قد تراجع بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 14482.93 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.80% ليغلق عند مستوى 2755.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.3% ليغلق عند مستوى 4075.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 17513.07 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 3544.39 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 26.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 946.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 643.8 مليار جنيه إلى 623.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 179.7 مليار جنيه إلى 174.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 823.5 مليار جنيه إلى 797.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%.