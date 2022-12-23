إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، أن مسلحين اثنين وأحد أفراد الشرطة لقوا حتفهم فيما أصيب ما لا يقل عن 6 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من إحدى المناطق السكنية فى العاصمة إسلام أباد.

وأضافت الشرطة - في بيان لها نقلته صحيفة باكستان تو داى - أن المصابين هم 4 من أفرادها ومدنيين اثنين، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما أمر ضباط الشرطة سيارة بالتوقف من أجل فحص روتينى، إلا أنها بدلا من أن تتوقف، قام سائقها بتفجير متفجرات مخبأة بداخلها. وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار الذي لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عنه.

يذكر أن القوات الخاصة الباكستانية، اقتحمت مركزًا لمكافحة الإرهاب تسيطر عليه حركة "طالبان" باكستان في منطقة بانو بإقليم خيبر باختونخوا، لتحرير الرهائن المحتجزين لدى مسلحى الحركة.

ونقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية عن المصادر قولها: إن الاقتحام أسفر عن مقتل ستة من مقاتلي حركة طالبان، مضيفة أن عملية التطهير جارية الآن في المنشأة الأمنية، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المنطقة.

جاءت هذه العملية الأمنية بعدما تمكن عناصر طالبان - الذين كانوا محتجزين في المركز لسنوات - من السيطرة على المركز في منطقة بانو، والاستيلاء على أسلحة قوات الأمن واحتجازهم كرهائن.

وحاول المسئولون الباكستانيون التفاوض مع الخاطفين، إلا أن جهودهم باءت بالفشل بعد 40 ساعة من التفاوض، ما دفع القوات الخاصة التي كانت تطوق المركز إلى اقتحامه.

ونظرًا لاستمرار توتر الأوضاع في المدينة، أعلن نائب المفوض أن جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المنطقة ستظل مغلقة اليوم.

وكان نحو 30 عنصراً من حركة طالبان الباكستانية قد احتجزوا عدداً من رجال الشرطة بعدما تمكّنوا من الإفلات من سجّانيهم والسيطرة على مركز للشرطة، حسبما أعلن مسؤولون.

وأكد مصدر أمنى أن الإرهابيين يريدون تأمين ممر آمن براً أو جواً، وأخذ جميع الرهائن معهم وإطلاق سراحهم في ما بعد على الحدود الأفغانية أو داخل أفغانستان.