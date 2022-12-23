وأضافت الشرطة - في بيان لها نقلته صحيفة باكستان تو داى - أن المصابين هم 4 من أفرادها ومدنيين اثنين، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما أمر ضباط الشرطة سيارة بالتوقف من أجل فحص روتينى، إلا أنها بدلا من أن تتوقف، قام سائقها بتفجير متفجرات مخبأة بداخلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار الذي لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عنه.