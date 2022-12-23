مصرع 2 وإصابة 18 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 18 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية قصر الباسل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، فى المنطقة الواقعة بين موقع البترول وقرية قصر الباسل، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مواطنين، وإصابة 18 آخرين.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.