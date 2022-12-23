مصرع طفلين إثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى بطريق الواحات

كتب عبد الرحمن سيد

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال بالفحص تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بمدخل القرية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة ومرافقه، وهما أمير سامي صفي الدين 14 سنة وأحمد شلقامي إبراهيم 14 سنة، وتلاشي معالم الدراجة بالكامل.

ونقل جثمانا الضحيتين إلى مشرحة مستشفى الواحات البحرية تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.