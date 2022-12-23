مصرع شخص فى حادث سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بالقرب من منطقة الكوبرى العلوى نطاق قسم شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " عمرو م م إ " 48 عاما مقيم بلبيس، جثة هامدة، وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بنطاق الكوبرى العلوى، دائرة بندر قسم شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية النعامنة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، وأسفر الحريق عن اصابة شخص بحالة اختناق أثناء محاولته السيطرة على الحريق وتم نقله إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية، تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية النعامنة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، وقوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارتين إطفاء، فيما هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحريق تحسبا لوقوع ضحايا.

وتبين من التحريات نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعد عدد من أهالى القرية من السيطرة على الحريق واخماده، وأسفر الحريق عن إصابة "ربيع ع ج" 42 عاما بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى السعديين، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.