مدينة الأقصر تعلن تفاصيل السدة الشتوية ومواعيد قفل ترعتى أصفون والكلابية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وأحمد ابو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، أنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمدينة الأقصر ، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأصدرت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر القرار رقم 275 لسنة 2022 بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية 2022/2023، ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا والأقصر ، على أنه سيتم تفصيلياً الآتى: - قفل ترعة الكلابية من غروب 13 يناير إلى 3 فبراير 2023 لمدة واحد وعشرون يوماً، وتعطي ريه عامة لمدة 7 أيام إبتداء من غروب 1 يناير إلى غروب 7 يناير 2023، ويتم القفل التدريجي لمدة 6 أيام من غروب 7 يناير إلى غروب 13 يناير 2023 يليها قفل تام من غروب 13 يناير إلى غروب 3 فبراير 2023، ثم يتم فتح تدريجي، ثم يتم فتح تدريجي لمدة ثلاثة أيام من غروب 3 فبراير إلى غروب 6 فبراير 2023 يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام من غروب 6 فبراير إلى غروب 13 فبراير 2023.

كما تقرر قفل ترعة أصفون من غروب 13 يناير إلى 3 فبراير لمدة واحد وعشرون يوماً، وتعطي ريه عامة لترعه أصفون لمدة 7 ايام ابتداء من غروب 1 يناير إلى غروب 7 يناير، ويتم القفل التدريجي لمدة 6 أيام من غروب 7 يناير إلى غروب 13 يناير يليها قفل تام من غروب 13 يناير إلى غروب 3 فبراير ويتم الفتح التدريجي لمدة ثلاث ايام من غروب 3 فبراير إلى غروب 6 فبراير، يليها ريه عامة لمدة سبعة أيام من غروب 6 فبراير إلى غروب 13 فبراير، مع اتخاذ الإجراءات والوسائل والأساليب اللازمة لأعمال الصيانة أو التطوير أو الإنشاءات خلال تلك الفترة.