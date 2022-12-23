محافظ الإسكندرية يشارك فى مارثون زايد العالمى بحضور 20 ألف متسابق

الإسكندرية جاكلين منير

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته وفخره، باستضافة الإسكندرية لمارثون زايد العالمي في نسخته السابعة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وانطلق اليوم الجمعة، بمشاركة 20 ألف متسابق من جنسيات مختلفة وعدد كبير من أبنائنا من ذوي الهمم، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية الشقيقة بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص العائد من المارثون لصالح مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث.

شارك في المارثون، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات في جمهورية مصر العربية، والفريق محمد هلال الكعبي، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأوضح الشريف أن استضافة هذا الحدث الرياضي الهام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على عمق وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد للمارثون بشكل يضمن خروجه بصورة تليق بالحدث وقيمة ومكانة البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الماراثون يحظى باهتمام على أعلى المستويات، كما أن الماراثون يحمل رسالة إنسانية نبيلة تتعلق بدعم الخير والعطاء.

من الجدير بالذكر أن مصر استضافت مارثون زايد العالمي 6 نسخ من قبل؛ حيث كانت مصر الوجهة العربية الأولى فقد بدأت القاهرة بتنظيمه 3 مرات خلال أعوام ( 2014- 2015 - 2016)، ثم عام 2017 أقيم المارثون في محافظة الأقصر، وفي عام 2018 أقيم في محافظة الاسماعيلية ، وجاءت نسختة السادسة في محافظة السويس في ديسمبر 2020.

وشهد المارثون توزيع عدد من الشهادات على الفائزين حيث، فاز من ذوي الهمم فئة سيدات بالمركز الثالث سما عادل وفاز بالمركز الثاني من ذوي الهمم أمل عبدالعزيز ، وفاز بالمركز الأول هدى أحمد.

وفاز من ذوي الهمم لفئة الرجال بالمركز الثالث محمد رشاد، و بالمركز الثاني هيثم عادل، بينما فاز بالمركز الأول وليد جابر .

وفاز في سباق ال 10 كيلو سيدات بالمركز الثالث جهاد مصطفى، وفي المركز الثاني بسمله عبدالحميد، وفي المركز الأول أمينة بخيت .

كما فاز في نفس السباق فئة الرجال بالمركز الثالث عبدالله عادل، وفاز بالمركز الثاني نورالدين أبوبكر، بينما فاز بالمركز الأول سالم محمد سالم من مصر (مدينة الإسماعيلية) .



جانب من المارثون (3)



جانب من المارثون (4)



جانب من المارثون (1)