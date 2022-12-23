عاملون بسد جوليوس نيريري التنزاني يروون تفاصيل تأمينهم ضد الحيوانية المفترسة

على ضفاف نهر «روفيجي»، وفي قلب محمية «سيلو» شمال تنزانيا استعرض الإعلامي حمدي رزق أعمال سد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري الكهرومائية"، الذى يعد حلم الملايين من شعب تنزانيا لينير القرى والغابات، حيث يعتبر هذا المشروع إنجاز داخل أكبر المحميات الحيوانية المفترسة في العالم.
وقال العاملون في سد«جوليوس نيريري» في تصريحات للإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد أنه يتم تأمينهم من الحيوانات الموجودة في الغابات، مع مراعاه أخذ الحذر كما أنهم لاقوا كل المحبة والتقدير من الشعب التنزاني، الذين رحبوا بهم وفرحوا بأكبر مشروع في بلدهم.
وأضاف أحد العمال المصريين المشاركين في المشروع وهو من محافظة المنيا، أنهم لاقوا العديد من الصعاب قبل البدء في المشروع مثل الحيوانات المفترسة، والطرق الصعبة، مؤكدين أنهم تعودا على أخذ الحذر من الحيوانات.
وكان المهندس دارم ديبسي ممثل التحالف القائم على تنفيذ سد جوليوس نيريرى بتنزانيا أكد أن مشاركة مصر في إنشاء السد رسالة قوية على عمق العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، مؤكدًا أن القائمين على إنشاء السد اكتسبوا الخبرات ولديهم القدرة الآن على تنفيذ أي مشروع داخل أفريقيا
وأضاف دارم ديبسي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المشروعات التي تعول عليها تنزانيا من إنشاء سد جوليوس نيريرى سواء على المستوى الزراعي أو الاقتصادي من خلال توليد الكهرباء.
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