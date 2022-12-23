عاملون بسد جوليوس نيريري التنزاني يروون تفاصيل تأمينهم ضد الحيوانية المفترسة

كتب محمد شرقاوى

على ضفاف نهر «روفيجي»، وفي قلب محمية «سيلو» شمال تنزانيا استعرض الإعلامي حمدي رزق أعمال سد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري الكهرومائية"، الذى يعد حلم الملايين من شعب تنزانيا لينير القرى والغابات، حيث يعتبر هذا المشروع إنجاز داخل أكبر المحميات الحيوانية المفترسة في العالم.

وقال العاملون في سد«جوليوس نيريري» في تصريحات للإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد أنه يتم تأمينهم من الحيوانات الموجودة في الغابات، مع مراعاه أخذ الحذر كما أنهم لاقوا كل المحبة والتقدير من الشعب التنزاني، الذين رحبوا بهم وفرحوا بأكبر مشروع في بلدهم.

وأضاف أحد العمال المصريين المشاركين في المشروع وهو من محافظة المنيا، أنهم لاقوا العديد من الصعاب قبل البدء في المشروع مثل الحيوانات المفترسة، والطرق الصعبة، مؤكدين أنهم تعودا على أخذ الحذر من الحيوانات.