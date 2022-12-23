طوارئ بـ"مياه بنى سويف" لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية

وحسب شركة مياه بنى سويف، تتلقي الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 125علي مدار 24 ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، بمتابعة جهود وإجراءات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس، في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من حالة عدم استقرار الطقس بسسب منخفض جوى ينتج عنه سحب متوسطة وخفيفة وسقوط أمطار متفاوتة على فترات متقطعة على إقليم شمال الصعيد.