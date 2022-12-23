طوارئ بـ"مياه بنى سويف" لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، استعداد الشركة التام لمواجهة الأمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وجاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة، للتعامل الفورى مع أى أمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح من خلال تمركزات على مختلف المحاور الرئيسية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وشهدت محافظة بنى سويف تساقط أمطار خفيفة علي بعض مناطق المحافظة.
وحسب شركة مياه بنى سويف، تتلقي الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 125علي مدار 24 ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع.
وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، بمتابعة جهود وإجراءات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس، في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من حالة عدم استقرار الطقس بسسب منخفض جوى ينتج عنه سحب متوسطة وخفيفة وسقوط أمطار متفاوتة على فترات متقطعة على إقليم شمال الصعيد.
وتفقد السكرتير العام المساعد يرافقه علاء عيد مدير الأزمات بالمحافظة ومسؤولى الوحدة المحلية ، مخر سيل سنور شرق النيل، ضمن تكليفات المحافظ باستمرارمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، حيث اطمأن السكرتير المساعد على جاهزية المخر لاستقبال وتصريف مياه الأمطار "حال سقوطها"، مشيراُ إلى توجيهات المحافظ بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ،والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.
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