ضبط 26 "توك توك" و6 تروسيكل فى حملات شرق الإسكندرية

وشن حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت ش جمال عبد الناصر، ش ملك حفني ،ش المستشارين، المندرة بحري ، ش 25 ,26 طوسون، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 26 توكتوك و 6 تروسيكل.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.