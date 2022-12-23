ضبط 26 "توك توك" و6 تروسيكل فى حملات شرق الإسكندرية

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وشن حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت ش جمال عبد الناصر، ش ملك حفني ،ش المستشارين، المندرة بحري ، ش 25 ,26 طوسون، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 26 توكتوك و 6 تروسيكل.
وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.
وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى ، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.
وفى هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت شارع فاروق عبد الوهاب ومحمود صدقي وسعيد أدهم وملك حفني وشارع 22 وشارع 18وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشأت والتحفظ علي 340 حالة إشغال متنوع وضبط 23 شيشة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.
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