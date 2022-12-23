ضبط 18 مخبزا لانتاجهم خبز ناقص الوزن وتهريب 25 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 مخبز بمركزى دمنهور والرحمانية لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم، كميات من الدقيق المدعم بلغت 25 شيكارة لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.