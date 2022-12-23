اليوم السابع
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ضبط المتهم بتمثيل مشاهد لأماكن احتجاز الشرطة عبر التيك توك

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:16 م
ضبط المتهم بتمثيل مشاهد لأماكن احتجاز الشرطة عبر التيك توك كلابش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية) وبصحبته آخرين داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة.
 
بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بتلك المقاطع المشار إليها قام بتمثيلها بمشاركة شخصين داخل إحدى القاعات المخصصة لتعليم الرقص الإستعراضى بمحافظة الإسكندرية وبثها عبر تطبيق "تيك توك" لإيهام متابعيه بأنها تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تيك توك

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

فيديو تيك توك



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