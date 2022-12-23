علقت د. هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية تعلق على مارثون زايد الخيرى المخصص عائدة لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.

وقالت هبة السويدى إن مشاركة مستشفي أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان في مصر في الماراثون، يعزز من مكانتها في العمل المجتمعي، خاصة في ظل رعايتها وتبنيها لقضية مصابي الحروق.

ولفتت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية إلى الدور الفعال للماراثون، كمشروع إنساني تقدمه دولة الإمارات إلى العالم، وتقديم يد العون لمختلف المشروعات الصحية والخدمية، يؤكد أهمية مواصلة مسيرة العطاء لمساندة قضية الحروق، وأهمية المبادرات الإنسانية في هذا الشأن، قائلة:" إن التعرض للحرق ليس مرض بل هو حادث قد يتعرض له أى شخص، مما يستوجب توعية المجتمع عن حق الناجين من الحروق في الدمج في جميع الأنشطة المجتمعية مثل ما يحدث الآن وهو مشاركة الناجين من الحروق في النشاط الرياضي، حق الناجين من الحروق حياة كريمة".