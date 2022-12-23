تنفيذ قرار إخلاء 3 عقارات آيلة للسقوط لخطورتهم علي المواطنين بالدقهلية‎‎

الدقهلية _ محمد الحبشي

نفذت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، قرار الإخلاء الإدارى لـ3 عقارات تشكل خطورة داهمة، وذلك بحضور لجنة تضم إدارة المتابعة، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية، وقوة تأمين من شرطة مركز أجا.

جاء ذلك تنفيذًا للقرارات الإدارة الهندسية الصادرة من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط برئاسة المركز، والخاصة بالعقارات الثلاثة الكائنة بنطاق مدينة أجا، حيث تم الإخلاء المباني كليًا من الأشخاص والمنقولات، والتنبيه بعدم العودة للعقارات، وسرعة تنفيذ القرار الذي يقتضي بإزالة العقارات حتى سطح الأرض، لما يمثلوه من خطورة داهمة على الماره والمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ التعهدات اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الهندسية الصادرة، حرصًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد جمعه، مدير المتابعة، وأحمد السعدي، عضو الشئون القانونية، ووائل السعيد، عضو من إدارة المتابعة، وفني الإدارة الهندسية برئاسة المركز.