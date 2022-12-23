تعليم الوادى الجديد: بدء تنفيذ برنامج "قرى وادينا" فى المحافظة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور جمال حسن محمد مدير عام قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن بدء تنفيذ برنامج قرى وادينا تحت إشراف وتنظيم ادارة الاتصال السياسى بالمديرية، حيث جرى تنفيذ المؤتمر الأول للبرنامج بحضور المعنيين وقيادات تعليم المحافظة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، موكدا على أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والقرى والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومنطقة آثار الوادي الجديد ومشاركة الإدارة العامة للموهوبين وإدارة التطوير التكنولوجي حيث يتم نقل فعاليات البرنامج عبر شبكة الإنترنت وبثها مباشرة لكافة مراكز المحافظة .

وقالت آمال عبد المريد مدير إدارة الاتصال السياسى بالمديرية، أن البرنامج يهدف لتعريف الطلاب والعاملين بقطاع التعليم بمعالم وقرى المحافظة المختلفة، والتوعية السياحية بما تشتهر به من مناطق وأماكن سياحية وأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، حيث تضمن المؤتمر فقرات إستعراضية وفنية قدمها كورال الطلاب الموهوبين ، حول التعرف على قرى مدينة الخارجة ، لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

وأضافت عبد المريد، أنه جرى إستعراض أهم المقومات المتعلقة بالمناطق الأثرية والسياحية الهامة بالمحافظة من خلال فقرة توضيحية قدمها الباحث الأثري محمد ابراهيم مدير منطقة الآثار المصرية بالخارجة وباريس، كما شارك فى الفعاليات محسن الصايغ مدير فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالمحافظة، مؤكدة على البرنامج يشمل عقد عدة مؤتمرات بواقع مؤتمر عن كل مركز، واستعراض القرى التابعة له من خلال فقرات إبداعية متنوعة.

وفى سياق متصل، أعلن مدير عام قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، عن الاستعداد والتجهيز لفتح منفذى بيع منتجات مدرسة موط الثانوية الزراعية، وذلك بمركزى الخارجة والداخلة، وذلك فى إطار الحرص على توفير السلع والمنتجات الزراعية الخاصة بالمدرسة أمام المواطنين بأسعار مخفضة تنافس مثيلاتها بالأسواق، حيث يجرى التنسيق والإعداد مع مركزى الخارجة والداخلة لفتح منفذ بالخارجة ومثيله بالداخلة.

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن ما تتميز به منتجات المدارس الزراعية أنها صحية وآمنة خالية من أي مواد حافظة أو كيميائية، وأن هناك خطة موسعة لرفع إنتاجية وكفاءة مدارس التعليم الفنى على أرض المحافظة، خاصة أنها حققت انتشاراً كبيراً في الأسواق المحلية، وتحظى بثقة المواطنين من خلال شدة الإقبال عليها.