تعرف على الإجراءات التى نفذتها الكهرباء لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وذلك سواء على مستوى شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال عدد من الإجراءات ومن بينها:

1- تحسين معامل القدرة عل الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة ووحدات تعويض القدرة غير الفعالة عند المشتركين على الجهود العالية والفائقة.

2- قيام مركز القومى للتحكم بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

3- الإستمرار فى تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة فى محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتياجات.

4- تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد فى الشبكة ، الإستمرار فى إحلال الشبكات ذات الجهد 33 ك.ف. بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف. واستخدام الجهد 220 ك.ف. بدلاً من 132 ك.ف.

5- تحسين وخفض نسبة الفقد حيث بلغت نسبة الفقد خلال العام الحالى 3,66% مقارنة بـ 3,83% خلال العام المالى السابق.

6-تحسن معدلات الحوادث والأعطال بالشبكة الكهربائية.

الجدير بالذكر أنه تم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و ذلك سواء على مستوى شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال عدد من الاجراءات أدت إلى تحسين وخفض نسبة الفقد حيث بلغت نسبة الفقد خلال العام الحالى 3,66% مقارنة بـ 3,83% خلال العام المالى السابق.