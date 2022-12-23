انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الأزهرى غدا

كتب لؤى على

تنطلق أولى امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسى الأول غدا 24 ديسمبر بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

ويؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم السبت الموافق 24 ديسمبر امتحانات مواد القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات، ونتتهى امتحاناتهم يوم الخميس 29 ديسمبر بأداء امتحانات مواد المهارات المهنية والعلوم.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحان القرآن الكريم لجميع طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى شفويا، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون شفويا فى جميع المواد المقررة عليهم.

كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه.

ومن المقرر أن ينتهوا من امتحاناتهم يوم الخميس 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 14 يناير 2023، ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى" وتشمل النحو والصرف.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.

وتنتهى امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدى الطلبة امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويحدد موعدها من قبل المناطق التعليمية على أن تعقد قبل موعد الامتحانات التحريرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات الخاصة بالتلاميذ والطلاب لامتحانات النقل والشهادات:

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شيء يساعد على الغش باللجان.

2- التنبيه على الطالب بالإجابة بالقلم ذى الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

3- على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

4- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

5- عدم تحرك أي طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة ، واختفاء أي ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ ، ويتعرض الطالب الذي لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

6- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة ، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التى لم يوقع فيها.