الكشف على 6 آلاف و500 مواطنة لتنظيم الأسرة فى حملة "حقك تنظمى" بالدقهلية‎‎

وصرح وكيل الوزارة، أن المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى" قدمت الخدمة الطبية الخاصة حتى ختام فعالياتها، بإدارات" أجا، والسنبلاوين، والمنصورة، وبني عبيد، والمنزلة، وميت سلسيل، وطلخا، وبلقاس، وجمصة" إلى أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات.

ويذكر أن المرحلة الأولى ضمت إدارات "منية النصر، وميت غمر، وتمي الأمديد، ودكرنس، والجمالية، والمطرية، ونبروة، وشربين، ومحلة دمنة "، وبلغ عدد المستفيدات منها نحو 50 ألف سيدة، منهن 23646 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وفي الختام أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره وشكره لفريق الحملة، بقيادة الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة سحر محمد ثابت، مشرف طبي المديرية، والدكتورة كارمن أسامة محمد، مسئول العيادات بالمديرية، ومسؤولي أعلام المديرية، وإيناس عبد السلام، وياسمين المرسي، ومفتشات التمريض ومشرفات الرائدات بالمديرية، والفريق المعاون، بالإضافة إلى مشرفين الوزارة محمود نصر إبراهيم، وذكي محمود سلامة، ممثلين لقطاع الصحة والسكان بالوزارة.