الكشف على 6 آلاف و500 مواطنة لتنظيم الأسرة فى حملة "حقك تنظمى" بالدقهلية‎‎

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، وبلغ عدد المستفيدات من خدمات الحملة 61516 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 32970 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
وصرح وكيل الوزارة، أن المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى" قدمت الخدمة الطبية الخاصة حتى ختام فعالياتها، بإدارات" أجا، والسنبلاوين، والمنصورة، وبني عبيد، والمنزلة، وميت سلسيل، وطلخا، وبلقاس، وجمصة" إلى أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات.
ويذكر أن المرحلة الأولى ضمت إدارات "منية النصر، وميت غمر، وتمي الأمديد، ودكرنس، والجمالية، والمطرية، ونبروة، وشربين، ومحلة دمنة "، وبلغ عدد المستفيدات منها نحو 50 ألف سيدة، منهن 23646 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
وفي الختام أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره وشكره لفريق الحملة، بقيادة الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة سحر محمد ثابت، مشرف طبي المديرية، والدكتورة كارمن أسامة محمد، مسئول العيادات بالمديرية، ومسؤولي أعلام المديرية، وإيناس عبد السلام، وياسمين المرسي، ومفتشات التمريض ومشرفات الرائدات بالمديرية، والفريق المعاون، بالإضافة إلى مشرفين الوزارة محمود نصر إبراهيم، وذكي محمود سلامة، ممثلين لقطاع الصحة والسكان بالوزارة.
متابعة وتسجيل أسماء المواطنات
ندوة التنظيم والأسرة
ندوه تثقيفية لتوعية المواطنات علي هامش حملة حقك تنظمي
أثناء فاعليات حملة حقك تنظمي بالدقهلية
استقبال المواطنات لتوقيع الكشف الطبي عليهن
الكشف الكامل للمواطنات
توعية المواطنات
فاعليات الحملة
فاعليات توقيع الكشف الطبي
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