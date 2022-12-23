دعت الحكومة الصومالية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المحلية إلى التهدئة ووقف التصعيد والبدء فى حوار جاد للتوصل إلى حل سياسى للخلافات وتجنب إراقة الدماء.
وأعربت الحكومة - فى بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية - عن بالغ الأسف والقلق من أعمال عنف اندلعت فى مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب البلاد، داعية الجميع إلى حفظ الأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات سكان الولاية وطموحاته فى التنمية والأمن والتقدم.
يذكر أن الشرطة الصومالية، تمكنت من اعتقال عنصرين من مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، وضبط أسلحة كانت بحوزتهم، وذلك فى مركز مديرية حمروينى بالعاصمة مقديشو.
وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحية الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة، إنه تقرر حذف أكثر من 600 صفحة إلكترونية للمليشيات، بواسطة كل من وزارة الإعلام، والاتصالات، ووزارة الأمن الداخلي، يجرى حاليا متابعة أي تحرك للخلايا الإرهابية بخصوص بث أيدلوجيتها، وأخبارها الكاذبة، مشيرا إلى أن المواقع المحجوبة تشمل فيسبوك وتويتر وتيلجرام وتيكتوك ويوتيوب ومواقع أخرى.
وأكد نائب وزير الإعلام أن مليشيات الإرهاب ضعفت عسكريا، وإعلاميا، واقتصاديا، منذ بدء العمليات العسكرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود ضد المتطرفين.