وأعربت الحكومة - فى بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية - عن بالغ الأسف والقلق من أعمال عنف اندلعت فى مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب البلاد، داعية الجميع إلى حفظ الأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات سكان الولاية وطموحاته فى التنمية والأمن والتقدم.