مقديشيو (أ ش أ)

دعت الحكومة الصومالية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المحلية إلى التهدئة ووقف التصعيد والبدء فى حوار جاد للتوصل إلى حل سياسى للخلافات وتجنب إراقة الدماء.

وأعربت الحكومة - فى بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية - عن بالغ الأسف والقلق من أعمال عنف اندلعت فى مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب البلاد، داعية الجميع إلى حفظ الأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات سكان الولاية وطموحاته فى التنمية والأمن والتقدم.

يذكر أن الشرطة الصومالية، تمكنت من اعتقال عنصرين من مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى، وضبط أسلحة كانت بحوزتهم، وذلك فى مركز مديرية حمروينى بالعاصمة مقديشو.

وكانت الحكومة الصومالية، أعلنت إغلاق مئات الصفحات الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة إلى ميليشيات حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.