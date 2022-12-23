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التعليم: الإجابة فى كراسة الأسئلة بامتحان الثانوى العام الورقى

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:00 ص
التعليم: الإجابة فى كراسة الأسئلة بامتحان الثانوى العام الورقى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوى العام للفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى ستكون فى نفس كراسة الأسئلة حيث ستكون الإجابات قصيرة بأسئلة تعادل 15% من إجمالى أسئلة الامتحان، مشددة على أن اجابات باقى الامتحان والذى يمثل 85% سيكون الكترونى على أجهزة التابلت.
 
وأوضحت الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام،  يتم تعديل أي جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أي مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثانى الثانوى في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثانى من يناير، سوف تقوم بتعديله.
 
وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.
 
 
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.
 
- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.
 
 

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